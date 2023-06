Coop, vent’anni dopo Parla Ricci Maccarini: "Costruimmo un impero Non lo vollero salvare"

di Nicola

Bianchi

Ricci Maccarini, che cos’era la Coopcostruttori?

"Una grande azienda cresciuta enormemente in pochi decenni, unica vera coop, scuola di vita, di onestà, di modestia. Il valore più importante era il bene di tutti; per il territorio un partner sempre presente, fonte di ricchezza enorme".

Se potesse scegliere gli anni più belli?

"I più spensierati gli anni ’70 e ‘80, più impegnati gli anni ‘90, per le dimensioni aziendali raggiunte, per le vicende giudiziarie, per la acquisizione Cir, per la gestione Spal. Si cresceva di fatturato e di occupati, i risultati erano sotto gli occhi di tutti, le feste sociali erano momenti di incredibile impegno organizzativo ma estremamente appaganti. Così le assemblee".

Quando la Coop ha iniziato a tentennare? E perché?

"Dal 1993 in poi per le cinque carcerazioni preventive più le vicende giudiziarie, il moltiplicarsi delle difficoltà produttive nei cantieri causa l’incremento dei contenziosi che si faticava a definire e ancor più si faticava ad incassare. Le difficoltà erano fondamentalmente finanziarie causa uno Stato che, nelle sue varie espressioni nazionali (Anas, Autostrade, Ffss) o locali (Comuni, Province, Regioni e Consorzi), mostrava tutte le sue incapacità. Pagava male, si preoccupava solo a cose fatte".

In questi 20 anni una cosa abbiamo imparato: tanti conoscevano la situazione drammatica della cooperativa (Consorte, D’Alema, Sateriale, Poletti per citare qualche big) molto prima che saltasse per aria. E gli unici all’oscuro erano i soci, ammaliati dalle sfilate di dirigenti e politici, sempre pronti a lanciare notizie rassicuranti. Perché?

"La situazione era di una impresa molto esposta finanziariamente, non in deficit patrimoniale, chi lo ha voluto capire lo ha compreso bene anche leggendo le sentenze. Molti dei soci dipendenti erano consapevoli delle difficoltà, anche loro le vivevano quotidianamente. I soci prestatori meno, vivevano un rapporto più distaccato, c’era uno scambio diretto di informazioni solo durante le assemblee, i pranzi sociali, o quando si pagavano a fine anno gli interessi sui depositi. Ai politici e dirigenti LegaCoop piaceva esporsi e fare discorsi compiacenti, peccato che al momento della necessità si siano tutti dileguati o nascosti, dimostrando a posteriori, una assenza totale di etica

professionale e sociale, una totale assenza di rispetto".

Lei ha sempre detto che la Coop non si è voluta salvare. Perché?

"Non eravamo nel “buon libro” di chi doveva e poteva decidere, dei dirigenti nazionali e regionali della LegaCoop, dei politici locali, nessuno mosse un dito, anzi. Un piano era stato impostato (Gismondi-Cofiri, ndr), la Coop si sarebbe evoluta, i soci rimasti tali. Il risultato finale? Un’azienda molto diversa, più dimensionata, più in stile privato. Al momento del prestito ponte di 30 milioni già condiviso dalle tre banche interessate più una primaria compagnia di assicurazioni, LegaCoop regionale non diede il proprio assenso. Si decise poi che l’unica strada da percorrere era l’amministrazione straordinaria".

Secondo le accuse, il buco lasciato sarebbe stato di un miliardo. Lei e Donigaglia lo avete sempre contestato parlando di 350 milioni...

"Mai affermato dal sottoscritto che esisteva un buco tale, non era affatto vero. Nella lettura approssimativa e generale dei valori di bilancio, si è confuso il passivo patrimoniale (circa 800 milioni la Coop più 200 la Cir) con il deficit patrimoniale. Dopo il primo mese di insediamento dei commissari, la loro prima relazione quantificò in 245 milioni il disavanzo, fondamentalmente per sovrastima di crediti in contenzioso e rimanenze. Contestai quel dato e dimostrai gli errori, nessuno volle correggere quella prima “sentenza” economica".

Il crac (nel penale) si è chiuso dopo ben 16 anni: la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi suoi e di Donigaglia, passate in giudicato le assoluzioni per i reati più importanti. E’ rimasta solo la condanna per il finanziamento alla Spal. Come si deve leggere questa sentenza?

"Che su 12 capi di imputazione (Coop e Cir) gli imputati sono stati assolti su 11, quelli più gravi ed offensivi. Se si fosse cercata la verità e non altro, il processo sarebbe stato molto più breve".

Vent’anni dopo, quali le sue maggiori responsabilità?

"Aver contribuito a portare una società alla amministrazione straordinaria è un peso che non ti lascia mai".

Il momento più triste per lei?

"I più pesanti la carcerazione preventiva subita due volte (Comacchio e Feggi), preoccupato per i riflessi sulla cooperativa, sulla mia famiglia e sui miei anziani genitori".

Molti soci vi hanno sempre accusato di aver ‘prelevato’ i vostri fondi prima del crac. Cosa risponde?

"I tabulati contabili sono lì e sono verificabili da chiunque lo chieda. Nessuno dei dirigenti ha prelevato nulla".

E’ vero che ha pronto un libro?

"Nel 20082009 ho cominciato a scrivere appunti. L’intento vero è legato alla non accettazione che quanto fatto in trent’anni di vita cooperativa dovesse passare in un voluto oblio, quasi che ad Argenta, a Filo, a Ferrara in quei decenni non fosse successo niente, quasi che quella realtà così importante dovesse essere dimenticata".