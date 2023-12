Coopcostruttori, il ’libro-verità’ di Donigaglia

"Dal mondo di Filo, perché non l’avete aiutata". E il titolo del libro che, scritto da Giovanni Donigaglia, uscirà a giorni, in vendita al prezzo di 7 euro alla copisteria ’Arstudio’ di via Garibaldi 7 ad Argenta. L’ex presidente di Coopcostruttori, a 20 anni della vicenda che ha duramente segnato l’economia ferrarese, narra, in una profonda e dettagliata analisi documentale, vita e morte della cooperativa. In particolare la fine di quella che veniva considerata una sua creatura. Una fine che il cosiddetto patron ha vissuto con grande sofferenza, patendo anche il carcere per un anno, e gli arresti domiciliari.

Ma in quelle 98 pagine c’è anche spazio per chiedere scusa ai soci. Mentre ringrazia quanti lo hanno sostenuto a superare 10 anni di processi, da cui è stato assolto. Eccezion fatta per la questione Spal la cui condanna è stata coperta dall’indulto. Si cerca di far luce su Tangentopoli e sul pool di Mani Pulite, con l’ex magistrato Di Pietro in testa. Motivo per cui Donigaglia è finito anche a San Vittore. Nel mirino "il ruolo di Legacoop e della proprietà politica – è la constatazione di Donigaglia – che hanno messo in secondo piano il lavoro e al primo posto la finanza". L’acquisizione della società calcistica ferrarese "è stata uno dei tre errori che ammetto essere stato compiuto" dice in una sorta di mea culpa. "L’abbiamo comprata per un miliardo e mezzo, – aggiunge il suo ex braccio destro Renzo Ricci Maccarini, ieri alla conferenza stampa di presentazione del volume – la squadra al tempo militava in serie C. Poi è salita in B. E i costi divennero praticamente insostenibili, lievitando sino ad oltre 10 miliardi". Ad elencare gli altri due "sbagli" è lo stesso Donigaglia. "Primo: il non aver regolamentato il prestito sociale, e suoi rimborsi, destinato – chiosa – a garantire i crediti e gli investimenti: Secondo, l’incorporazione della Cei, e la presa in carico di 400 dei suoi 1300 operai". Tra le righe, sciorinando numeri e copie dei carteggi, emergono accuse, difese, sentenze e perizie. Soprattutto gli atti legati alle famigerate riserve tecniche, agli appalti, alle fatture e ai bilanci che, tuona ancora Donigaglia, "è stato dimostrato essere veritieri, reali non falsi o truccati". E che pertanto l’azienda "era in condizioni di uscire dalla crisi; poteva essere aiutata, come lei ha aiutato tante altre cooperative in crisi. Poteva essere salvata, ed evitata così la costosa amministrazione straordinaria. Perché – si domanda per l’ennesima volta – con la Cmr di Ravenna si e con la Costruttori no?".

Si prende poi in considerazione la cessione di cantieri, compreso la sede storica di Piazza Mazzini, ora praticamente in disuso. Intanto, in un excursus si illustra il percorso imprenditoriale che, partito dalla fornace e industria delle ceramiche di Filo, ha portato fino alle fabbriche e alla nascita del quarto presidio delle infrastrutture italiano, con circa 2500 dipendenti e con mire anche estere. Attenzionati infine i rapporti intrattenuti coi pezzi da novanta dei partiti dell’epoca.