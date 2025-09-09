CoopCostruttori: "Solo quattro no. Ormai ci siamo"

Crac CoopCostruttori, sono quattro le opposizioni di altrettanti creditori, su un totale di circa 9000. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella sede della Provincia. Presenti all’incontro il presidente della Provincia, Daniele Garuti, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, i commissari Renato Nigro e Alberto Falini, oltre a Giovanni Bigoni e Massimo Cricca (Carspac 2), Willer Dal Buono (Carspac 1).

La scelta del concordato era stata autorizzata dal Ministero perché giudicata la più celere per concludere la procedura di amministrazione straordinaria, dopo il crac dell’impresa argentana di 22 anni fa. "L’auspicio di tutti – sottolineato Garuti – era quello che non ci fossero ulteriori opposizioni, visto che siamo alla conclusione di una triste vicenda. L’obiettivo è che si possa concludere il tutto definitivamente entro l’anno, oppure, entro la primavera 2026".

Nel dettaglio in un primo tempo era pervenuta ai commissari una proposta che prevedeva un riparto finale dello 0,74% che avrebbe portato il complessivo ristoro ai soci chirografari a circa il 9%. Il ministero ha però chiesto ai commissari di negoziare soluzioni migliorative. L’iniziale 0,74%, è stato così portato all’1,062% con un grado di soddisfazione complessiva del 9,21% al termine di un negoziato che è durato molto a lungo.

A seguito dell’approvazione del ministero e dell’autorizzazione al deposito alla cancelleria del Tribunale della nuova proposta, sono scattati i 30 giorni di tempo per attendere eventuali opposizioni da parte dei creditori, trascorsi i quali il giudice avrebbe potuto procedere all’omologa della soluzione prospettata, con l’avvio del piano di riparto finale.

L’appello del sindaco Andrea Baldini: "Una storia del passato che diventa remoto, credo sia giunto il momento di concludere. Il territorio argentano e quella della provincia è stato fortemente provato da questa vicenda, proseguita per tanti anni ed ora siamo ad un passo dalla chiusura. Ci auguriamo che i tempi non si protraggono molto, la nostra comunità chiede di lasciarsi alle spalle questa spiacevole vicenda".

Ora le quattro opposizioni, ultimo riparto, hanno comportato uno stop alla procedura, almeno fino all’udienza in calendario per il prossimo 24 settembre. Nel dettaglio, le somme disponibili al riparto per il concordato CoopCostruttori sono di 11.003.930, 32 euro. I circa 3.300 creditori riuniti nei Carspac 1 e 2 auspicano: "Una rapida chiusura della procedura nella convinzione che, nell’attuale fase prevalga l’interesse collettivo di migliaia di creditori".

Mario Tosatti