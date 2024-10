Cooperative a confronto. Welfare e lavoro sociale, il punto al congresso . Tutte le sfide per il futuro

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì il congresso territoriale di Legacoopsociali, tappa del percorso che porterà al congresso nazionale a Roma a fine novembre. Le cooperative sociali di Ferrara e Modena si sono riunite al Laboratorio Aperto di Modena per confrontarsi sul futuro della cura in un contesto sociale in continua evoluzione, discutendo le proposte della cooperazione in termini di nuove politiche di welfare e di salvaguardia del lavoro sociale.

Dopo l’introduzione del presidente di Legacoopsociali Emilia-Romagna Alberto Alberani, che ha illustrato i principali contenuti del documento congressuale, la responsabile del settore sociale di Legacoop Estense Catia Toffanello ha condotto una tavola rotonda che ha messo a confronto pubblica amministrazione – rappresentata dal vicesindaco di Modena Francesca Maletti e dal vicesindaco di Vignola Anna Paragliola – sindacato, con la partecipazione del segretario generale Spi Cgil di Modena Roberto Righi, e cooperazione sociale, in rappresentanza della quale sono intervenuti il presidente di Gulliver Massimo Ascari e il presidente di Cidas Daniele Bertarelli. In sala oltre 50 cooperatori, provenienti dalle 37 cooperative sociali associate a Legacoop nelle due provincie. Realtà significative del territorio, partner delle pubbliche amministrazioni nell’erogazione di servizi essenziali di welfare, nel settore anziani, disabilità, servizi educativi, salute mentale, cultura, socio-sanitario, trasporti sanitari, accoglienza e integrazione di persone richiedenti asilo; una parte consistente della cooperazione sociale, quella di tipo B, opera inoltre per l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate o in condizione di fragilità.

Realtà che, in questi ultimi due anni post pandemia, stanno registrano una costante ripresa in termini di fatturato (+14% nel 2022 e +14% nel 2023) e di occupazione (+8,8% nel 2022 e +1,6% nel 2023). Il tema del giusto riconoscimento economico è stato ripreso da Bertarelli, che ha portato l’attenzione sull’accreditamento, un sistema che "ha contribuito alla stabilizzazione dei servizi generando un impatto positivo sull’occupazione. Questo sistema ha superato il modello precedente basato sulle gare, che non garantiva continuità e qualità dei servizi".