"Cooperative migranti e rilevanza morale di alcune condotte"

Caro Carlino,

la stampa riporta che la Procura dela Repubblica, a seguito dell’inutizzabilità di intercettazioni telefoniche e della presentazione di fatture a copertura di spese sostenute dagli interessati, ha chiesto l’archiviazione per la maggior parte delle persone coinvolte nelle indagini nei confronti di alcune cooperative e associazioni attive in progetti di accoglienza ai migranti in provincia di Ferrara. La rilevanza penale può essere esclusa ma non cancella i dubbi sulla rilevanza morale per nomi noti della politica, della società e del clero cittadino. Emerge che, con il denaro destinato ai migranti, è stato possibile, come dimostra la documentazione che sarebbe stata esibita, destinare somme a progetti diversi, a volte anche lodevoli ma pur sempre diversi: altre attività sociali? Affitti immobili? Mensa dei poveri? Dormitorio? Se era denaro destinato ai migranti, perchè destinarlo ad altro? É stato però possibile anche l’acquisto di auto di lusso, l’abbellimento di un agriturismo, la costruzione di una piscina, redditi mensili di oltre 4.800 euro. Questo testimonierebbe l’esosità delle somme erogate, apparendo possibile un notevole risparmio. Mi chiedo se non sia opportuno ridurre un flusso di denaro così elevato a favore della migrazione per destinare i risparmi a settori in sofferenza, dove tali risorse siano effettivamente utili: sostegno alle famiglie, sanità, anziani con pensioni minime. Spero infine che le persone che hanno potuto godere dei frutti di tali “risparmi” abbiano la decenza di abbandonare la scena pubblica chiedendo scusa ai cittadini.

Alcide Mosso,

consigliere comunale Lega

* * *

LODI, DAL CAMPO NOMADI

AL NUOVO CPR

Caro Carlino,

lasciatemi il diritto alla satira che, secondo me, deve essere libera sia da destra che da sinistra. È per questo che ho pensato subito al nostro poliedrico vicesindaco Lodi quando ho letto che nella ex caserma dell’aeronautica di Poggiorenatico forse si costruirà il più grande dei famosi e controversi centri per il rimpatrio degli immigrati irregolari. Uno dei più riusciti (?) atti di Lodi fu la demolizione, in favore di telecamera, del campo nomadi (per il quale è ancora indagato). Non me ne voglia Lodi, ma mi domando: perché non pensa di sfruttare la sua duttilità nei lavori ora che si tratta di costruire qualcosa di “funzionale” a questo nuovo progetto finalizzato a ridurre il drammatico problema dell’imigrazione?

Andrea Finotti