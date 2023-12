Copernico Carpeggiani, doppio podio al concorso nazionale ’Litteralis’

Doppio podio per l’IIS Copernico Carpeggiani al concorso nazionale di poesia e narrativa Litteralis, rivolto agli Istituti tecnici, professionali, ipsia, itc e centri di formazione professionale. Jacopo Foschini primo classificato per la sezione poesia, con la sua “Linee d’acqua”, una lirica tecnica e al contempo intima e sentita che cambia il cambiamento, disegna linee di carta e inchiostro, dove la fiaba della buonanotte diventa una nuova musica. E il viaggio diventa casa, mentre la paura sfuma e lascia spazio a nuove certezze. Andrea Panicali secondo classificato per la sezione narrativa, con il testo “A voce alta” una storia intensa e complessa, il bullismo raccontato attraverso un flusso di coscienza dove, separati dal divisorio di un bagno vittima e carnefice dialogano. Un messaggio forte per uscire dal silenzio, denunciare ogni forma di violenza. Entrambi gli studenti della 5T ITI, indirizzo Telecom, hanno scelto carta e penna per raccontare il senso dell’altro, la determinazione e la forza delle parole, unendo le loro voci a quelle di tutti gli studenti che in tutta Italia hanno partecipato a questo concorso letterario che ha proposto come tema “La cura dell’essere”. Il dirigente Francesco Borciani e la referente del progetto professoressa Elena Leone e i colleghi ribadiscono l’importanza del dialogo, dell’educazione al rispetto, della solidarietà che passano anche attraverso l’uso consapevole di una penna.