Copernico, la nostra città e l’università

Luigi Pepe *

La formazione scientifica e culturale di CopernIco, nato nel 1473, avvenne tutta in ambiente universitario: a 18 anni era Cracovia, a 23 anni fu mandato dallo zio materno Luca Watzelrode, principe vescovo di Warmia, a studiare a Bologna, la sede più prestigiosa in Europa per lo studio del diritto. con lo scopo di prepararlo per alti incarichi in patria. A Bologna Copernico fece le prime osservazioni astronomica, sotto la guida del professore ferrarese Domenico Maria Novara e si familiarizzo con la lingua greca, che gli serviva per leggere l’Almagesto di Tolomeo: l’opera fondamentale per il calcolo della posizione del Sole, della Luna e dei pianeti.

* professore emerito dell’Università di Ferrara