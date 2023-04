"Copernico, l’università e l’avanguardia degli studi astronomici"

di Luigi Pepe *

Dopo un secondo periodo di studi a Padova, Copernico conseguiva finalmente la laurea a Ferrara in diritto canonico nel il 31 maggio 1503. Era destinato a diventare amministratore dei beni della diocesi di Warmia, per la quale redasse diversi atti. Il diritto canonico riguardava anche doti, beni matrimoniali, eredità, passaggi di proprietà ecc. Ferrara era una delle capitali del Rinascimento che vedeva svilupparsi, al massimo livello nel mondo, la pittura, la letteratura, l’architettura, la medicina, la musica. L’Ariosto, nato un anno dopo Copernico, e come lui studente dell’Ateneo ferrarese, ci ha lasciato nell’Orlando furioso più ricordi delle presenze eccelse nella Corte e nell’Università. Ferrara da metà del Quattrocento era in particolare all’avanguardia degli studi astronomici, con l’opera di Giovanni Bianchini, autore di un nuovo Almagesto, e di Pietro Bono Avogaro. editore della prima opera astronomica stampata al mondo; la Sfera del Sacrobosco (Ferrara 1472), e consulente per gli affreschi di Schifanoia. Copernico non fu solo un astronomo innovatore, scrisse anche un saggio sulle monete, per combattere la forte inflazione in Polonia, dovuta alla progressiva riduzione della quantità di argento presente nel circolante. Egli enunciò, trent’anni prima, quella che è chiamata legge di Grasham: “La moneta cattiva scaccia la moneta buona”. Nel 1993 un convegno e una mostra furono dedicati a Copernico in Ferrara per i 450 della scomparsa e della stampa del De Revolutionibus. In occasione delle celebrazioni ferraresi papa Giovanni Paolo II indirizzò un’importante lettera al rettore dell’Università di Ferrara Pietro Dalpiaz, nella quale si riesaminava la posizione della Chiesa sulla questione copernicana. Ci sono stati altri studiosi che hanno radicalmente innovato la scienza della quale si occupavano, come Lavoisier per la chimica e Darwin per l’origine e dell’uomo, ma Copernico è stato il primo a compiere un’operazione così radicale, aprendo la strada a grandi studiosi come Galileo, Keplero e Newton. L’astronomia, tra tutte le scienze, ha un fascino particolare. Il sorgere e il tramontare del sole, le fasi lunari, il movimento dei pianeti, le eclissi, il cielo stellato hanno da sempre attirato l’attenzione, quando non la paura, degli uomini e l’astronomia è stata così protetta dai governanti. Lo è ancora oggi dato che gli Stati spendono cifre considerevoli nella costruzione di osservatori, in missioni spaziali e nello studio dei raggi cosmici.

* professore emerito dell’Università di Ferrara