Copertine fatte a regola d’arte ’The Ferrareser’ vanno in mostra

Copertine che raccontano la città di Ferrara. Tutto pronto per la seconda edizione della mostra di illustrazioni del progetto ‘The Ferrareser 2023’ che si aprirà domani, inaugurazione alle 18 nello spazio espositivo Laboratorio Aperto Ferrara dell’ex Teatro Verdi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è stata presentata ieri mattina in municipio. Sono intervenuti l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, il presidente e la tesoriera dell’associazione ‘The Ferrareser’ Eugenio Ciccone e Marta Besantini, che ha curato il ciclo dei laboratori. Presenti molti degli artisti che hanno realizzato le copertine. "Nella natura della rivista The Ferrareser – ha sottolineato l’assessore – è l’aspetto fortemente identitario, insito già nella famosa rivista The New Yorker, a cui si ispira. Un progetto culturale che reputo di grande importanza, coinvolgente per gli illustratori e gli artisti della nostra città, che la narrano attraverso le copertine di una rivista immaginaria, che ha girato attraverso i social e ora prende forma nella mostra e in un volume. Le copertine di The Ferrareser vengono pubblicate settimanalmente su Instagram, mostrando aspetti, luoghi e tradizioni della nostra città. L’iniziativa è parte di una rete che coinvolge altre città, tra cui New York, Parigi, Milano e Bologna, ma ha radici e protagonisti legati al territorio". In parete si troveranno le 36 nuove illustrazioni realizzate da altrettanti artisti di Ferrara, di cui alcuni operanti tra Italia e l’estero. La rassegna fino a sabato 23 dicembre con apertura dal lunedì al venerdì ore 10-18 e il sabato ore 10-13 e possibilità di acquisto del catalogo con tutti i lavori illustrati e narrati (Pentagona editore). Per rendere più coinvolgente l’iniziativa sono stati organizzati 7 laboratori artistici per un pubblico di tutte le età (in programma venerdì 1, lunedì 4, venerdì 15 e lunedì 18 dicembre, ore 16-18). "In principio era solo un gioco social, un passatempo per artisti e illustratori, una chiamata alle arti cui aderirono in molti con entusiasmo – spiega l’ideatore Eugenio Ciccone –. Poi una mostra realizzata lo scorso anno alla Libreria la Pazienza, la stampa dei poster e la pubblicazione di un libro che per la prima volta in Italia univa illustrazioni ad altrettanti racconti nati dalla penna di scrittori e giornalisti ferraresi, hanno generato un interesse crescente verso il progetto".

Mario Tosatti