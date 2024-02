Coperture e intonaci al cimitero monumentale, approvato il progetto

È stato approvato dalla giunta comunale, il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere per il rifacimento delle coperture e degli intonaci dell’ala ovest e per il recupero di due volte in arella e muratura del cimitero di Copparo. Ad occuparsi dell’intervento, per un investimento di 137mila euro, sarà la società Patrimonio Copparo. Il progetto prevede il recupero e la manutenzione delle strutture e degli elementi che costituiscono alcuni degli spazi del cimitero monumentale: l’ala ovest, il controsoffitto dell’area di passaggio a sinistra dell’ingresso alla chiesa e la volta a crociera dell’area di ingresso dell’ala est. Sull’ala ovest è prevista la sistemazione del manto della copertura con sostituzione dei coppi in cotto esistenti e danneggiati e la posa di guaina impermeabilizzante, la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali, integrati con la posa di scossaline metalliche. E ancora la demolizione degli intonaci e la loro nuova posa con materiale a base calce traspirante, la tinteggiatura e il trattamento degli infissi, con la rimozione di una porta finestra. Sul controsoffitto a sinistra dell’ingresso alla chiesa saranno eseguite opere di restauro all’intradosso della copertura piana in arella, completate dalla tinteggiatura. La volta a crociera posta nel disimpegno di ingresso all’ala est del cimitero sarà restaurata con la rimozione dell’intonaco degradato, il consolidamento delle fessurazioni, la posa di un nuovo intonaco e la tinteggiatura. L’opera è autorizzata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio: non cambieranno né l’immagine delle facciate e dei soffitti dei locali, né l’immagine delle coperture in vista dalle strade e dagli spazi pubblici.