Coppa del mondo di Sup ai lidi. Sfide a colpi di pagaia per 400 atleti

Quattrocento partecipanti sinora iscritti, provenienti da 27 nazioni di tutto il mondo. Sono solo alcuni dei numeri della Spring Sup Race che, dal 4 al 6 aprile prossimi, sarà protagonista al lago di Lido delle Nazioni. Quella comacchiese sarà la prima tappa della Coppa del Mondo - le altre saranno all’isola di Creta, in Austria e con finale ad Abu Dhabi - di Stand up paddle (Sup), variante del surf in cui si sta in piedi sulla tavola condotta con la pagaia, la cui pratica vede una continua crescita. L’evento è stato presentato ieri alla piscina comunale dall’assessore allo Sport Emanuele Mari, assieme al presidente di Asd Delta Sup Simone Tugnoli Peron e al presidente della Fick e direttore sportivo settore canoa velocità nazionale Davide Zironi, organizzatori della manifestazione che apre anche la stagione agonistica nazionale e internazionale della disciplina. L’assessore Mari ha sottolineato come l’evento, in tre anni, ha visto triplicarsi il numero di partecipanti, "arrivando, in questa edizione a contare già 400 iscritti. Questi numeri, a cui si aggiungono accompagnatori e familiari, costituiscono anche un grande indotto per il nostro territorio. Motivo per cui mi preme ringraziare gli organizzatori che portano avanti questo progetto da anni". Simone Tugnoli Peron riferisce che "alcuni atleti sono già arrivati in questo territorio che vive di turismo. Riscontriamo infatti che l’evento ogni anno porta sempre più gente perché gli iscritti non vengono mai da soli". E i dati forniti da Delta Sup parlano di tremila presenze già registrate nella passata edizione. Il Sup unisce alla pratica sportiva, anche l’opportunità di ammirare il territorio, con le sue bellezze paesaggistiche e culturali, come testimoniato dal presidente della Fick (Federazione Italiana Canoa Kayak) Davide Zironi. Dunque, al Lago delle Nazioni, dal 4 aprile gli atleti si sfideranno nelle tre prove del mondiale: Sprint, Technical race e Long distance che si svolgeranno rispettivamente venerdì, sabato e domenica. Gli orari saranno per il venerdì e il sabato dalle 9 alle 17 e per la domenica dalle 8 alle 14. Le competizioni, inoltre, saranno tutte trasmesse in diretta streaming, e altri servizi che andranno in onda sui canali Sky e Cielo (programma Icarus Ultra). Come detto, gli atleti iscritti sono attualmente 400: le iscrizioni chiuderanno il 31 marzo ed è probabile un aumento dei numeri. Da non perdere il 3 aprile dalle 15, a Ferrara, l’iniziativa che inaugurerà la Spring Sup Race, con una gara di Sup che si svolgerà per la prima volta nella suggestiva cornice del fossato del Castello Estense: iniziativa che è stata presentata giovedì nella sala dell’Arengo.

Valerio Franzoni