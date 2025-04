Coppa Italia di Promozione: Comacchiese sconfitta tra polemiche arbitrali

La finale di Coppa Italia di Promozione persa dalla Comacchiese contro il Futura Fornovo Medesano, con tanti episodi arbitrali quanto meno dubbi, ha lasciato non poco amaro in bocca nei dirigenti rossoblù. "Dispiace – sono state le prime parole di un avvilito Francesco Cavalieri, presidente della società comacchiese –. Tutte le persone che ci hanno seguito fino a San Felice sul Panaro avrebbero meritato di più. Si sa, comunque, che nelle partite secche gli episodi sono determinanti". Sull’arbitro non si espone troppo: "Gli arbitri fanno quello che riescono a fare". Prova a trattenersi, il primo dirigente lagunare, ma, a pochi minuti dalla fine dell’incontro, la rabbia è ancora tanta: "E’ duro digerire una sconfitta del genere, c’è molta frustrazione: avevamo preso in mano la gara nella ripresa, ma poi … Comunque questo è il calcio. Ora dobbiamo sfruttare questa rabbia per giocarci quello che ancora rimane". Sul contestato arbitraggio si esprime, invece, in maniera ben più netta il vicepresidente Gianni Cavallari: "Io non parlo mai, ma questa volta non posso tacere: siamo molto arrabbiati, l’arbitraggio è stato un disastro". "Non ha vinto lo sport – aggiunge il DG lagunare Alessandro Farinelli –. In una cornice così spettacolare, avremmo voluto giocarcela a parità di condizioni, non con una penalizzazione così evidente". A mente un po’ più fredda Farinelli ripercorre il match: "Rimane un grande rammarico. Magari non avremo fatto un ben primo tempo, anche perché abbiamo forse sentito la pressione, vista l’importanza della sfida e davanti al nostro pubblico così numeroso. Poi gli avversari erano più esperti di noi e i campi sintetici quest’anno ci hanno sempre creato problemi. Ma poi eravamo usciti alla distanza e nella ripresa stavamo facendo bene. Dirò di più: ho pensato che avremmo potuto farcela anche in 9. Quello che maggiormente ci ha infastidito è il differente peso dato agli episodi. Non volevamo nulla di più, ma nemmeno nulla di meno di quello che ci spettava. Così rimane l’amaro in bocca". Il dg, a questo punto, prova a pensare anche al futuro: "Abbiamo 2 settimane per ricaricare le batterie e per provare a fare qualcosa in campionato (dove la Comacchiese insegue la vetta a un punto, ma con sole due gare da disputare ndr), anche se sarà durissima: purtroppo, ne siamo consapevoli, abbiamo perso malamente qualche occasione. Ma la responsabilità è nostra, per i nostri sbagli".

Cinzia Boccaccini