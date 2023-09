Copparo, ancora sfollato il condominio in fiamme

A due giorni dall’incendio che ha interessato il condominio sito in via Primo Maggio a Copparo sono ancora in corso gli accertamenti e le indagini da parte dei Vigili del Fuoco e delle autorità competent, al fine di appurare eventuali responsabilità, ma sopratutto per definire le cause che hanno provocato il rogo che ha distrutto per intero l’appartamento da cui si è generato, oltre a quello contermine. Interessati dal fuoco anche i locali tecnici dell’edificio.

Da quanto è emerso in base alle testimonianze l’odore di "plastica bruciata" – così è stato definito da alcuni residenti – si è propagato tanto da coprire una superficie notevole.

Viste le condizioni è parso impossibile ai condomini restare nella palazzina, tanto più che ancora non è dato sapere quando gli addetti dichiareranno di nuovo agibile l’area interessata.

Pare che tutti gli evacuati per il momento abbiano trovato una sistemazione, chi da parenti, chi da amici, nonostante il grande dolore e il disagio nel dover lasciare la loro dimora fino a data da destinarsi.

L’amministrazione, a riguardo, ha riferito di essere profondamente amareggiata dall’accaduto: si è resa poi immediatamente disponibile, se necessario, a trovare una sistemazione consona agli sfollati, precisando di essersi allertata immediatamente in caso di necessità.

Le fiamme che hanno avviluppato il condominio due giorni fa furono precedute da un intenso odore di gas, chiaramente percepito da vari dei residenti.

L’incendio ha preso il via in un appartamento che in quel momento era vuoto – il condomine si trovava altrove in quel momento – per poi espandersi in quello vicino, anch’esso inagibile esattamente come il primo.

Jasmine Belabess