Copparo, aperto il bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia

È aperto il bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali ‘Cadore’ e ‘Gramsci’ di Copparo per il prossimo anno educativo 2025-2026. Le famiglie interessate, con bambini nati dal 1° gennaio 2023 o con data presunta di nascita entro il 31 agosto 2025, possono inoltrare domanda fino al 16 giugno. Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on-line, accedendo all’apposita pagina web del sito comunale (https://www.comune.copparo.fe.it/servizio/richiedere-iscrizione-all-asilo-nido/). La domanda va compilata digitalmente accedendo tramite Spid o Cie.

In occasione delle iscrizioni verrà organizzato un incontro informativo, durante il quale le educatrici, il personale dell’ufficio Scuola e il coordinatore pedagogico dell’Unione Terre e Fiumi saranno a disposizione per una visita agli spazi dei nidi e per dare informazioni sulle attività educative, nonché per la presentazione del progetto pedagogico. Gli open-day si terranno al Gramsci il 4 giugno alle 17 e al Cadore il 5 giugno alle 17. Per informazioni, telefonare allo 0532-864648.