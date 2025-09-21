Copparo e il patron Trio sul palco. Società ambiziosa, oggi il debutto

Il centro di Copparo si è vestito di rossoblù per accogliere venerdì sera la società calcistica Copparo 2015, che dai mini calciatori fino alla squadra maggiore di Prima Categoria ha sfilato sul palco allestito davanti alla residenza comunale in occasione del Settembre Copparese. Una tradizione ormai consolidata da anni, che anche in questa serata ha avuto un ottimo successo di pubblico e un grande consenso per il lavoro svolto durante l’estate dalla società. Un lavoro iniziato dal presidente Andrea Mari e portato avanti dalla famiglia Trio e dal direttore generale Alessandro Crivellaro, entrati nel Club da inizio agosto e destinati a metà dicembre a subentrare ufficialmente come sua guida a seguito dei passaggi di consegne.

Dopo il saluto del padrone di casa, il sindaco Fabrizio Pagnoni, e l’introduzione del presidente, lo stesso Mari ha voluto presentare la futura presidentessa, Vanessa Trio, il vice presidente Cesare Trio e il dg Crivellaro, che durante la serata hanno preso la parola per illustrare il loro nuovo progetto in corso di allestimento e i piani relativi a Settore Giovanile e Prima squadra. In relazione proprio al Vivaio rossoblù, la presentazione delle sette squadre giovanili ha portato con sé una novità: l’arrivo del nuovo responsabile, ovvero Andrea Tralli, operativo già in queste ore per avviare il suo lavoro di crescita e sviluppo della struttura.

Poi, è stato il momento della squadra maggiore, capitanata da Yuri Scaramelli, che ha avuto modo di presentare i suoi 24 compagni, tra cui Fabio Franceschini, Gianluca Laurenti, Fabio Roselli, Leonardo Grando e Fabio Cazzadore per citare i più esperti, che insieme ai tanti giovani, si preparano ad affrontare oggi alle ore 15,30 l’esordio casalingo contro Lavezzola. Durante questo momento, patron Cesare Trio ha voluto mostrare in anteprima la nuova divisa da gioco rossoblù, che oltre a portare le insegne della propria azienda Trio Strade, porterà il logo di SITE spa, il cui titolare dottor Francesco Falcone era nel parterre per seguire l’evento. Una serata chiusa dall’intervento dello stesso Trio, soddisfatto del lavoro sviluppato durante questo breve periodo ed emozionato in previsione della prima gara interna di oggi.