Copparo-Gallo al ’Preziosa’, aria di big match

Derby ferrarese dalle opposte motivazioni al "Preziosa" di Copparo, dove i rossoblù attendono i galletti primi in classifica, sia pure in numerosa compagnia. Il presidente granata, Carlo Baldissara, non si fida: "Copparo è una piazza con una grande tradizione calcistica, tradizionalmente per noi è un campo ostico. L’anno scorso abbiamo perso sotto i colpi di Davo, ora punto di forza del Mesola, in una categoria superiore. Ma c’è il fratello minore, che promette altrettanto bene, sperando faccia gol dalla partita successiva".

Gallo (nella foto Panzavolta) senza Alessio Manservisi, una grossa perdita, era in grande forma, oltre al lungodegente Ierardi; nel Copparo invece rientra Jacopo Benini.

"E’ favorito il Gallo per la classifica migliore e anche l’organico competitivo – afferma Sergio Cestari, l’allenatore – Già l’anno scorso era forte, alla rosa competitiva dell’anno scorso ha inserito giocatori che fanno la differenza, come Panzavolta ma anche altri. In più segna a valanga, 17 gol in 4 partite. E’ una buona squadra, ma se riusciremo a concretizzare di più, ce la possiamo giocare".

A Pontelagoscuro sarà di scena La Dozza, una matricola molto insidiosa.

"Vincere con il Galeazza non è da tutti – sostiene il direttore sportivo biancazzurro, Marcello Sfargeri – Mi hanno raccontato di una partita dura, con La Dozza che non mollava neanche un pallone e che si è imposta 2-1. La mia squadra invece ha perso a San Giovanni in Persiceto 3-0, ma affrontavamo un avversario che si è rivelato di valore, più forte di noi. Adesso si gira pagina e si riparte. Giochiamo in casa, puntiamo a riprendere il cammino che si era interrotto. Purtroppo saremo ancora rimaneggiati, senza Spagnolo, Bottura, Zappi e Bolognesi; siamo in 17, ma niente alibi, si va in campo in undici". Infine il Codifiume riceverà il Casalecchio. Nell’anticipo, ne parliamo a parte, il match tra Codigorese e Amici di Stefano.

f. v.