’Copparo in love’, tutte le iniziative

Una scultura luminosa colora da venerdì scorso la piazza di Copparo. Intorno al grande "love" rosso, che in occasione del prossimo San Valentino celebra l’amore, di coppia, ma anche familiare, amicale, verso sé stessi e verso la propria comunità, ruotano le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le commercianti Segui il Filo Giallo. Il percorso di valorizzazione dell’amore e del territorio, che terminerà sabato prossimo, partirà già da questo fine settimana, con il debutto di "Copparo in love". Non solo le vetrine saranno allestite a tema "love", ma prenderà il via anche il concorso "Scrivi una frase d’amore e vinci". Acquistando nelle attività aderenti all’iniziativa si potrà scrivere la propria frase d’amore e partecipare all’estrazione finale di vari premi e buoni. L’estrazione è fissata alle 18 di sabato in piazza, proprio nei pressi della scultura luminosa, dove sono state preparate diverse sorprese e dove il Fotoclub Il Torrione sarà pronto a immortalare gli innamorati copparesi e non.