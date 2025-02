’Copparo in Love’, una festa nel segno della condivisione

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la prima edizione dell’iniziativa “Copparo in Love”, il percorso di valorizzazione dell’amore e del territorio promosso dall’amministrazione comunale copparese in collaborazione con le commercianti di Segui il Filo Giallo. Sabato scorso, in un clima di festa e condivisione, si è svolto l’atteso sorteggio dei fortunati vincitori tra coloro che, durante la settimana di San Valentino, hanno lasciato il proprio pensiero d’amore sugli appositi bigliettini rossi nelle sessanta attività aderenti. L’evento si è svolto ne pressi della suggestiva scultura luminosa “Love”, nel cuore del centro. Il pomeriggio è stato arricchito dall’esibizione di Sara Zardi e Daniel Nucci della Palestra Enjoy di Occhiobello, con la maestra Roberta Emiliani, e dalle emozionanti foto del Fotoclub Il Torrione.