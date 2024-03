Copparo, nuovo impianto di telecamere sul territorio

La giunta comunale di Copparo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza sul territorio, così da poter presentare domanda di ammissione a finanziamento ministeriale. "L’amministrazione comunale – spiegano dal Municipio – ritiene necessario e opportuno estendere il sistema di videosorveglianza esistente per garantire maggiore sicurezza ai propri cittadini, contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, tutelare il patrimonio pubblico e assumere azioni di vigilanza su particolari aree sensibili del proprio territorio, in particolare nelle frazioni e nei principali nodi stradali di transito". Il sistema, che prevede una ventina di telecamere per un costo di circa 250mila euro, è finalizzato dunque alla sicurezza urbana e al controllo degli accessi e rappresenta uno strumento importante a supporto delle forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità. L’opera prevede lo scavo per la realizzazione dell’infrastruttura dati e per il posizionamento dei plinti porta palo, qualora non sia possibile utilizzare pali esistenti; la fornitura e posa di fibra ottica e l’impianto radio per il trasporto dei flussi video ed immagini; le opere di predisposizione per l’allacciamento elettrico e la fornitura di un sistema di videoregistrazione per i flussi video.