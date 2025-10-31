Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ferrara
CronacaCopparo, nuovo look allo stadio. Seggiolini con i colori del club
31 ott 2025
STEFANO MANFREDINI
Cronaca
Copparo, nuovo look allo stadio. Seggiolini con i colori del club

Una bella sorpresa attende i tifosi della Copparo 2015, che sabato alle 15 varcheranno la soglia dello stadio “Decimo Preziosa”...

bellissimo colpo d’occhio dal rettangolo di gioco per il club Copparo 2015

Una bella sorpresa attende i tifosi della Copparo 2015, che sabato alle 15 varcheranno la soglia dello stadio “Decimo Preziosa” per assistere alla sfida casalinga di campionato contro il Pontelagoscuro. Ad accoglierli, infatti, vi saranno i nuovi seggiolini recentemente installati sulla tribuna, che si presenterà con un ravvivato look. Le sedute richiamano i colori sociali della squadra e sicuramente restituiscono un bellissimo colpo d’occhio dal rettangolo di gioco.

"Questo rappresenta un nuovo tassello del percorso di riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni, assieme all’assessore allo Sport Fabio Felisatti –. Nel corso del nostro primo mandato avevamo già messo mano alle torri faro, riqualificate e dotate di tecnologia Led, provveduto alla realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria all’interno degli spogliatoi: lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che sono stati accompagnati dalla riqualificazione di via dello Sport, attraverso i quali è stata creata una nuova area di sosta, proprio accanto allo stadio, regolamentata e sicura.

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare sempre più un impianto caro alla comunità, aumentando decoro e comfort sia per gli atleti che per il pubblico. Siamo certi che i tifosi rossoblu apprezzeranno il ravvivato volto della tribuna e la comodità delle sedute durante le partite casalinghe della prima squadra e del settore giovanile della nostra Copparo 2015, senza assolutamente dimenticare le gare di atletica e le manifestazioni durante l’anno".

Stadio