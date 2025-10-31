Copparo, nuovo look allo stadio. Seggiolini con i colori del club

Una bella sorpresa attende i tifosi della Copparo 2015, che sabato alle 15 varcheranno la soglia dello stadio “Decimo Preziosa” per assistere alla sfida casalinga di campionato contro il Pontelagoscuro. Ad accoglierli, infatti, vi saranno i nuovi seggiolini recentemente installati sulla tribuna, che si presenterà con un ravvivato look. Le sedute richiamano i colori sociali della squadra e sicuramente restituiscono un bellissimo colpo d’occhio dal rettangolo di gioco.

"Questo rappresenta un nuovo tassello del percorso di riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni, assieme all’assessore allo Sport Fabio Felisatti –. Nel corso del nostro primo mandato avevamo già messo mano alle torri faro, riqualificate e dotate di tecnologia Led, provveduto alla realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria all’interno degli spogliatoi: lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che sono stati accompagnati dalla riqualificazione di via dello Sport, attraverso i quali è stata creata una nuova area di sosta, proprio accanto allo stadio, regolamentata e sicura.

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare sempre più un impianto caro alla comunità, aumentando decoro e comfort sia per gli atleti che per il pubblico. Siamo certi che i tifosi rossoblu apprezzeranno il ravvivato volto della tribuna e la comodità delle sedute durante le partite casalinghe della prima squadra e del settore giovanile della nostra Copparo 2015, senza assolutamente dimenticare le gare di atletica e le manifestazioni durante l’anno".