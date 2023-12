Copparo piange Ricchieri. Imprenditore e sportivo

Un grande imprenditore, generoso e fortemente legato alla propria comunità. Questo è il ricordo che lascia di sé Millo Ricchieri, scomparso mercoledì scorso all’età di 81 anni. Ricchieri, con la sua attività, ha scritto un’importante pagina della storia di Copparo. Dopo avere lavorato sin da giovanissimo come fornaio alle dipendenze di terzi, a soli 26 anni ha avviato un’attività artigianale di panificazione, con la collaborazione della moglie Ombretta e di un paio di dipendenti. Era il gennaio del 1968, quando vennero poste le basi di un’importante azienda. La produzione e la distribuzione era inizialmente limitata a fornire le botteghe del paese e delle sue frazioni. Ma già nel corso dei successivi sette anni, grazie allo spirito imprenditoriale di Millo Ricchieri e ad un favorevole contesto storico, l’azienda ebbe una rapida espansione che culminò, nel 1975, con l’inaugurazione del Panificio Ricchieri Millo in via del Lavoro a Copparo. Una realtà che nel tempo ha visto una serie di ampliamenti strutturali, uniti ad investimenti tecnologici che hanno consentito progressivamente di aumentare la produzione che, nel tempo, ha consentito di rifornire anche la grande distribuzione alimentare, oltre ai piccoli negozi di vicinato. Una crescita che è stata ovviamente accompagnata da assunzioni di personale. Purtroppo, per cause indipendenti dalla volontà di Millo Ricchieri e della sua famiglia, a fine ottobre 2022 l’attività ha dovuto chiudere, nonostante i grandi sforzi per mantenere viva la storica realtà copparese. E ciò ha provocato grande dispiacere nella comunità, abituata da anni a recarsi presso il loro forno per acquistare il pane, trovando grande cortesia.

Ma Millo Ricchieri non è stato solo imprenditore a Copparo. È stato presidente della Copparese calcio, società alla quale è sempre rimasto vicino e, la sua grande passione per il ciclismo lo ha portato a sponsorizzare la Ciclo Sport Millo, formazione ciclistica che univa all’attività sportiva quella nel sociale, promuovendo anche corsi di educazione stradale dedicati ai bambini. "Millo era una persona sempre disponibile e legata alla propria comunità – lo ricorda l’ex sindaco di Copparo Nicola Rossi –. Di lui mi rimane lo straordinario ricordo di una persona speciale e generosa: un grande imprenditore, impegnato a livello sociale per Copparo". Nel Consiglio comunale di mercoledì sera, su proposta della consigliera Martina Berneschi, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Ricchieri, che lascia la moglie Ombretta e la figlia Ilaria.

Valerio Franzoni