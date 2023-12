Copparo ricorda Ermanna Chiozzi con una mostra nel marzo 2024

A poco più di tre anni e mezzo dalla scomparsa, avvenuta il 2 luglio 2020, si celebrerà a Copparo nel mese di marzo 2024 la pittrice Ermanna Chiozzi con un’esposizione temporanea di carattere monografico. L’artista, nata a Coccanile nel 1920, nel corso di una vita da mondina ha sempre coltivato il proprio talento artistico: venne definita pittrice naif ed espose in diverse città italiane le tele di cui sono protagonisti i lavori nei campi, la sua gente e i suoi luoghi, letti in maniera istintiva e spontanea.

L’Amministrazione comunale di Copparo, che intende valorizzare le Donne nell’Arte, in un’ottica di parità di genere, attraverso un progetto biennale iniziato con “Il viaggio” di Mara Carandina, realizzerà la mostra “Ermanna Chiozzi (1920-2020). Arte e vita”. La giunta municipale ha per questo affidato alla storica dell’arte Chiara Guerzi le attività propedeutiche dedicate allo studio e alla ricerca del materiale d’archivio (documenti di natura bibliografica, fotografica, archivistica) e la realizzazione e cura del catalogo opere. L’ha inoltre individuata come referente per allestimento in Galleria Civica Alda Costa. Il progetto espositivo si avvarrà inoltre della collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, con il quale si sono già intraprese con successo diverse attività, in particolare a Villa Mensa.

È già stato approvato il contratto di ricerca non oneroso, che va peraltro nella direzione di proseguire le azioni di formazione di giovani professionisti aperti alle nuove problematiche della tutela e competenti nell’uso delle nuove metodiche e tecniche del restauro. Al Dipartimento è affidato lo studio “Ermanna Chiozzi (1920-2020) – Valorizzazione di un patrimonio artistico in contesto periferico”, nell’ambito del quale sarà sviluppato il progetto di allestimento di materiali e opere da esporre; congiuntamente potranno essere curati gli aspetti grafici ed editoriali di coordinamento e progetto per la pubblicazione. L’Ente di ricerca ha designato quale responsabile scientifico e coordinatrice delle attività di ricerca Rita Fabbri, professore associato di Restauro e direttrice di LaboRA – Laboratorio di Restauro Architettonico, la quale, nell’organizzazione del lavoro, sarà affiancata da Marco Bussoli, in forza al LaboRA.

L’obiettivo di questa importante sinergia è restituire la figura di Ermanna Chiozzi, le cui opere rappresentano una grande testimonianza delle radici contadine nelle terre del copparese e della sua comunità.