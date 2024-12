’Coppi-Bartali’, arrivo a Bondeno: "Qui il termine della prima tappa"

BONDENO

Sarà a Bondeno, martedì 25 marzo, la tappa della Settimana Internazionale "Coppi e Bartali" che si fa arrivo della 25esima edizione. Una gara di primo piano del panorama italiano, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia ASD, che omaggia la memoria dei due campioni-rivali Fausto Coppi e Gino Bartali. Da sempre capace di attrarre nella lista partenti ciclisti di peso mondiale, "la Settimana Internazionale "Coppi e Bartali" fungerà da vetrina per Bondeno, grazie alla copertura televisiva assicurata da Rai e dagli altri broadcaster – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Le nostre eccellenze e bellezze avranno quindi l’occasione di essere in mostra per un giorno intero, con una copertura nazionale. Siamo perciò contenti di poter ospitare l’arrivo della prima tappa della corsa, che vista la conformazione del nostro territorio non potrà che essere adatta alle ruote veloci". Il tracciato che dovranno percorrere gli atleti non è ancora stato definito, ma di certo il 25 marzo la tappa si snoderà con partenza da Ferrara e arrivo a Bondeno, probabilmente con un circuito conclusivo all’interno del territorio comunale matildeo da ripetere alcune volte. "Siamo pronti ad ospitare questa prestigiosa manifestazione sportiva – assicura l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Sarà certamente una grande giornata di agonismo. Essere l’arrivo della frazione inaugurale dell’edizione che festeggia il quarto di secolo ci riempie d’orgoglio".