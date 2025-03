’Coppi e Bartali’, passaggio il 25

Bondeno sarà protagonista assoluta della venticinquesima edizione della corsa ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, che martedì 25 marzo vedrà l’arrivo della prima tappa in via XX Settembre, nel capoluogo matildeo. Alla conferenza stampa di presentazione della kermesse sportiva, organizzata a Ferrara presso la Sala Estense nei giorni scorsi, hanno preso parte il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati. "Bondeno e le biciclette intessono un legame profondo e radicato, con numerosi passaggi di corse prestigiose e soprattutto con le decine di chilometri ciclabili sul territorio di interesse anche internazionale", ha descritto Saletti durante la presentazione della corsa, svoltasi alla presenza del patron della gara Adriano Amici, dei rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti dalla corsa, e del presidente di APT Servizi regionale nonché ex ciclista professionista, Davide Cassani.