’Coppi e Bartali’, un incontro dedicato alla memoria

Sabato si terrà un antipasto della corsa ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” che martedì 25 solcherà le strade del territorio matildeo con arrivo in via XX Settembre. Infatti, domani alle 10.30 presso la Sala 2000 e alle 15 presso il Centro Maria Regina della Pace si terranno due incontri pubblici organizzati dalla Polisportiva “Chi Gioca Alzi la Mano” e patrocinati dal Comune dedicati alla memoria dei campionissimi Fausto Coppi e Gino Bartali. Alla Sala 2000 prenderanno parte all’incontro aperto alla cittadinanza anche alcuni studenti dell’Istituto Superiore Carducci: relatori saranno Gioia Bartali (nipote dell’omonimo campione) e Luciano Boccaccini (giornalista esperto di ciclismo) per parlare di “Fausto Coppi e Gino Bartali: le imprese, la storia e il mito di due campioni che hanno diviso la gente e unito l’Italia”. Al Centro Maria Regina della Pace, invece, gli stessi due relatori incontreranno la cittadinanza per relazionare su “Gino Bartali quale uomo di fede e delle sue scelte di vita”. "Un bel modo, del tutto non agonistico, per parlare non solo di ciclismo, ma della storia intera del nostro Paese – commenta l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. C’è tanta attenzione e curiosità verso la corsa di martedì 25, e questo appuntamento è la prova di una comunità appassionata dello sport e delle imprese ad esso legate". Ringraziamenti ai quali si unisce l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri, rimarcando l’importanza della condivisione con la scuola: "Aggiungo un ringraziamento speciale al “Carducci” che non solo presenzierà all’appuntamento del mattino alla Sala 2000, ma che ha visto gli studenti impegnarsi direttamente nella riflessione sui due campioni e soprattutto sul periodo storico in cui questi hanno lottato e sofferto a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Certamente, i loro contributi saranno molto apprezzati".