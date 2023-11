Coppia di ladri in trasferta. Arrestati durante il colpo

Arrestata una coppia ferrarese per un furto in Polesine. Il fatto è successo nella mattinata di martedì. Nella provincia di Rovigo i carabinieri della stazione di Ficarolo e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castelmassa hanno arrestato in flagranza di reato, un 32enne e una 49enne, entrambi con precedenti e residenti nel ferrarese. I coniugi sono stati ritenuti responsabili di un furto in un’abitazione a Gaiba (Rovigo).

La vicenda ha origine dalla segnalazione al 112, fatta da un vicino, che aveva avvertito dei rumori nell’abitazione limitrofa, in cui sapeva non essere presente il proprietario. I carabinieri hanno rintracciato telefonicamente il proprietario dell’immobile, che era fuori provincia. Hanno effettuato un’ispezione dell’appartamento accedendo dalla porta posteriore, da cui erano verosimilmente entrati i ladri. All’interno dell’abitazione hanno notato, in un angolo della soffitta, le due persone che sono state identificate e perquisite. Addosso all’uomo, nella tasca dei pantaloni, un astuccio con un orologio da tavolo d’epoca del valore di 500 euro, restituito al proprietario. La coppia è stata arrestata per concorso in furto, a disposizione della Procura di Rovigo. Il tribunale ha convalidato gli arresti.

Mario Tosatti