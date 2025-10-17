’Coppia d’Oro’ al panificio Casari: "Un onore premiare questi artigiani"

La Coppia d’Oro edizione 2025 ha una vincitore: è il panificio “Il Pane” di Michele Casari, a Bondeno. Si è conclusa nei giorni scorsi la competizione “amichevole” che metteva in gara le Coppie di Pane più rappresentative della tradizione nel territorio matildeo. L’evento vede Confcommercio, il Comune di Bondeno e l’Associazione Panarea2 uniti nella promozione convinta e congiunta dell’Arte Bianca.

"Un percorso di valorizzazione e promozione dell’Arte bianca nel quale crediamo – commenta Massimo Sgarbi, delegato per la sede Confcommercio a Bondeno –, i negozi di vicinato rappresentano davvero la nostra identità. Un ringraziamento per la sua preziosa collaborazione, all’onnipresente Eros Tartari e ad Alberto Succi, vicepresidente nazionale di Federcarni, componente della giuria tecnica".

A garantire il pieno supporto istituzionale la presenza - alla serata inserita a pieno titolo nell’ambito della Fiera d’Ottobre del primo cittadino Simone Saletti: "Un onore poter premiare artigiani che con grande passione portano avanti una tradizione che è uno scrigno di storia che continua a raccontare il legame tra i prodotti della nostra terra e della nostra tavola, regalandoci un prodotto – come la Coppia di Pane – che ci invidiano nel mondo".

La giuria tecnica attraverso un severo disciplinare ha giudicato al primo posto appunto il panificio “Il Pane” di Michele Casari che per la cronaca si era aggiudicato anche l’edizione del 2023.