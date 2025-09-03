Coppia malmenata: "Urinava davanti a casa. Ho reagito, ci ha pestati"

Erano usciti per una passeggiata con il cane in una tiepida sera di fine estate. Pochi passi nei dintorni di casa, in pieno centro a Ferrara, e in un’ora non certo tarda. Senza dubbio, i protagonisti di questa vicenda – marito e moglie, entrambi avvocati – non si aspettavano di trascorrere la notte in pronto soccorso a causa del pestaggio subito da un soggetto incrociato sotto la propria abitazione. La ragione di quella brutale aggressione ha dell’incredibile. I coniugi, di ritorno dalla camminata, avevano sgridato l’assalitore dopo averlo sorpreso a urinare davanti al cancello della loro abitazione. A raccontare i dettagli dell’accaduto, ancora scosso e dolorante, è la stessa vittima, Gianluca Bonazza, 54enne legale ed ex candidato sindaco a Lagosanto, un Comune sul Delta del Po. "Me la sono vista brutta – racconta –, un’aggressione clamorosa, in pieno centro e dentro casa mia".

Ma andiamo con ordine. Sono le 23 di lunedì. Bonazza e la moglie stanno rientrando a casa dopo aver portato a spasso il loro cagnolino. Siamo nella zona di via Carlo Mayr, la strada dei locali della movida che si sta lentamente ripopolando con il rientro dalle ferie. I coniugi arrivano sotto casa e notano un uomo intento a urinare proprio di fronte alla loro abitazione. Non è un volto nuovo, a detta del professionista. "Questo soggetto, noto spacciatore nigeriano nella zona e abituale molestatore di chiunque disturbi il suo ‘traffico’, è già stato oggetto di varie segnalazioni". E gli episodi sgradevoli non sono mancati. "Già un anno fa se l’era presa con mia moglie che lo aveva visto urinare sul nostro cancello – ricorda –. Le aveva inveito contro con frasi del tipo ‘Qui comando io, tu sei una donna e non vali niente’. E poi ancora, quando passavamo col cane, ci sbraitava addosso minacce e insulti". L’ultimo incontro prima dell’aggressione dell’altra sera è del 9 luglio. La scena è molto simile. Bonazza è fuori per il solito giretto con il suo amico a quattro zampe. "Passando, il cane ha abbaiato, forse infastidendolo durante i suoi ‘affari’ – spiega –. In tutta risposta lui ha minacciato di uccidere sia me che l’animale".

Arriviamo così a lunedì, con l’episodio più drammatico. "Rientriamo dalla passeggiata e lo troviamo ancora una volta che espleta i suoi bisogni davanti a casa nostra – così il legale –. Gli dico di andare da un’altra parte, apro il cancello ed entro. Lui inizia a urlare e ci segue. Una volta dentro al garage, afferra mia moglie per i capelli e la trascina a terra". Vista la situazione, Bonazza reagisce. "Prendo un tondino di metallo e cerco di allontanarlo – prosegue –. Riesco a spingerlo fuori, ma lui mi strappa l’oggetto di mano e inizia colpirmi". Il resto della nottata è al pronto soccorso, dove i coniugi vengono medicati e dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno. Dell’assalitore, invece, nessuna traccia. All’indomani del pestaggio, restano rabbia e amarezza per un episodio inquietante. "Bisogna fare qualcosa – è lo sfogo di Bonazza –. Non voglio essere limitato nella mia libertà personale, non voglio dovermi guardare le spalle ogni volta che esco con il cane la sera. È una situazione intollerabile".