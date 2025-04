Coppia salvata durante l’escursione

Due escursionisti ferraresi, che avevano con loro due cani, hanno perso l’orientamento mentre camminavano in un sentiero di montagna in una zona impervia in frazione Pianello di Cagli (Pesaro-Urbino). Dopo la segnalazione, verso mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino che hanno rintracciato le due persone verso le due e le hanno riaccompagnate alla loro auto. I due, in buone condizioni nonostante la disavventura, hanno poi raggiunto l’abitazione in cui dimoravano senza bisogno di cure mediche.