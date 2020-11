Ferrara, 12 novembre 2020 - Cena evento ai tavoli e pernottamento ad un euro. L’Osteria ‘Le Confessioni’ di Sant’Agostino lancia, per domani e sabato sera, l’iniziativa che dribbla il coprifuoco. Ed è già un successo. Si cena con 25 euro o con 45 se si sceglie il tartufo e poi si resta a dormire con una sola moneta. Non si può uscire e allora si resta.

"Prima dell’ultimo Dpcm avevamo fatto due serate che erano piaciute moltissimo – conferma Danilo Piccinini – la settimana scorsa avevamo sospeso per valutare le norme con il nostro avvocato e capire se tutto fosse in regola. Adesso abbiamo la certezza che si può. E ripartiamo". Tavole apparecchiate, candele profumate, luci soffuse e armonia di note. La cena sarà dello chef Michele Caruso che propone due menù: uno a base di tartufo, l’altro all’insegna della tradizione con cappellacci, grigliata e dolci della casa. Tra i sapori, il piacere della musica, in un’armonia che domani sarà affidata a Filberto Barbini: "La magia che si crea è durante la serata – spiega Danilo -. L’osteria è ricavata in ex cinema ristrutturato, dove tutto è insonorizzato, dove l’acustica è straordinaria. Si è coinvolti nelle note anche da seduti".

C’è voglia di stare insieme e le prenotazioni incalzano. Le persone arrivano anche da lontano: Modena, Correggio, dal Veneto. Possono partecipare, nel rispetto assoluto del distanziamento e seguendo tutte le normative, massimo 25 persone, tante quante ne può ospitare l’albergo: "La gente vuole stare insieme e in sicurezza – spiegano – . Ci hanno ringraziato tantissimo, con l’arrivo di messaggi di incoraggiamento e ottime recensioni. Questo ci aiuta in un momento così difficile". Per prenotare occorre telefonare allo 0532 845517. Gli alberghi sono aperti in tutta Italia e la cena con il pernottamento non infrange nessuna regola, basta non uscire dopo le 22 e pernottare. L’idea del pernottamento a un euro si diffonde e rinsalda la voglia di uscire di casa e stare insieme: "Molti capiscono che con un euro, che è una cifra simbolica, ci perdiamo – ammettono – e ci lasciano un’offerta per sostenere l’idea".

La società ‘Luce Gestioni e Servizi Turistici’ di cui fanno parte l’osteria e l’albergo, é una cooperativa sociale che ha proprio come statuto quello di avviare al lavoro turistico alberghiero ragazzi con qualche difficoltà, che venerdì e sabato, per l’occasione rientrano per dare una mano importante. Ogni tre dipendenti della cooperativa sociale infatti, uno è invalido. Collaborano con Scacco Matto srl di Ferrara di Wladimir Fezza, con l’associazione Nuova Terraviva di cui utilizzano i prodotti biologici. Una realtà, l’osteria ‘Le confessioni’ dal volto umano, che anche in questa occasione si distingue, ideando serate che, nel rispetto delle regole, sanno fare la differenza.