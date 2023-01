Coraggio, tenacia e spirito di sacrificio Gli alpini a Nikolajewka

Caro Carlino,

cosa fu la battaglia che si combattè a Nikolajewka il 26 Gennaio del 1943 se non la vittoria della disperazione? La disperazione di quel che restava di una intera armata, pressoché annientata dopo una immane tragedia culminata in una disastrosa ritirata. Di ben dieci divisioni le ultime a resistere combattendo sono soltanto le tre divisioni alpine, e di queste la sola Tridentina, pur con gravi perdite, arriverà a sostenere l’ultimo assalto nel tentativo di rompere l’accerchiamento. Mentre si susseguono gli attacchi, comincia a convergere una moltitudine di sbandati che si ingrandisce sempre più, monconi di reparti, tra cui gli ultimi sparuti resti della gloriosa Julia, uomini provati, sfiniti, affamati, congelati, che pieni di speranza si affidano al generoso tentativo di chi è ancora in grado di combattere. Quando tutto sembra volgere al peggio, sarà proprio a questi che si rivolgerà con il suo grido "Tridentina, avanti" l’indomito generale Reverberi. Il suo incitamento

rimbalzò di schiera in schiera, riuscendo a scuotere e trascinare con sé anche la massa enorme degli sbandati, che come una valanaga si unirono ai combattenti ancora validi e si lanciarono urlando travolgendo la linea di resistenza sovietica. Il prezzo pagato fu altissimo. "A Nikolajewka hanno vinto i nostri poveri morti accatastati a migliaia tra il colle e il bastione ferroviario". A loro volge le sue preghiere il cappellano del quinto reggimento alpini. A battaglia conclusa fa richiesta di quattro volontari per ritornare a benedire i morti. E così, a 40 sotto zero, completamente immersi nella neve, cercano di individuare quanti più caduti possibile, mentre il cappellano si trascina da un corpo all’altro. "Ho finito l’olio santo, userò la neve... quel che conta è il segno della croce". Quel cappellano era don Carlo Gnocchi, il beato don Carlo, che al rientro in Italia andrà personalmente di valle in valle a consegnare di casa in casa le piastrine che aveva potuto recuperare. Uno dei quattro volontari era un giovanissimo alpino dell’Edolo che aveva salvato la vita a don

Carlo. È proprio in questo giovane che ritroviamo l’anima autentica e i valori degli alpini. Coraggio, tenacia, spirito di sacrificio, e un profondo sentimento di solidarietà, in perfetta sintonia con il loro modo di vivere la fede. A lui dobbiamo la commovente testimonianza dell’invocazione di don Gnocchi: "Dio mio perché, dimmi perché Dio mio, non capisco". A ricordo di tanta eroica sofferenza una messa sarà celebrata domenica alle 11.30 nella chiesa di Santo Spirito.

Fiorenza Bignozzi