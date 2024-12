Cordoglio a Riva del Po e Copparo per la scomparsa del maestro Davide Benetti

"Sono momenti difficili, in cui la comunità deve essere unita. Non nascondendo il dolore, ma facendo tutto il possibile per renderlo leggibile e comprensibile anche e soprattutto ai bambini". Per il dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, questa è la priorità. La tragica scomparsa di Davide Benetti ha lasciato grande vuoto e indescrivibile dolore in tutta la comunità educante. Un cordoglio che lega Riva del Po e Copparo, sconvolte per la morte del maestro. "Davide – ricorda Urbinati – era amatissimo dai propri alunni. Svolgeva la propria missione con passione, entusiasmo. I bambini si sentivano accolti dal maestro, che ne seguiva il percorso di crescita e cercava di far emergere i loro interessi e attitudini. Una persona straordinaria". Proprio agli studenti è rivolta la massima vicinanza in questo momento: "Ieri (mercoledì, ndr), non appena avuta la tragica notizia, abbiamo organizzato un incontro con i genitori, i docenti assieme agli psicologi dell’emergenza della Sipem, Promeco e la psicologa dell’Unione Terre e Fiumi per condividere la miglior strategia per dirlo e far comprendere ai bambini quanto accaduto". Il dirigente dell’istituto comprensivo ha invitato alunni, famiglie, docenti e personale ad osservare, oggi, un minuto di silenzio in memoria del maestro Davide.

Contestualmente, si è decisa anche una riprogrammazione delle attività per le feste. Sono confermate le feste di Natale nelle scuole dell’infanzia previste per il 23 dicembre, mentre non si terrà la camminata Family Run prevista per sabato: "Proporremo l’evento in una diversa veste. Organizzeremo l’iniziativa all’interno della scuola per permettere la raccolta degli addobbi creati dai bambini per i piccoli pazienti del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale di Cona e per la raccolta fondi in favore di Ail Ferrara". In accordo con l’amministrazione e la parrocchia, l’associazione Amici perLa musica ha annullato il concerto di Natale previsto sabato a Serravalle, "nel rispetto – scrivono dall’associazione – del collega, della sua famiglia, dei suoi allievi e di quanti si vogliano raccogliere nel silenzio e nel ricordo". Ieri, la seduta del Consiglio comunale di Riva del Po si è aperta con un minuto di silenzio.

Valerio Franzoni