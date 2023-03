Cordoglio a Sant’Agostino per Irene Guidi

Cordoglio a Terre del Reno per la prematura scomparsa di Irene Guidi che da tempo combatteva contro una malattia che non le ha dato scampo. La quarantenne di Sant’Agostino è scomparsa ieri mattina, lasciando il marito, tre figli, i genitori e la sorella. Irene e la sua famiglia sono molto conosciuti sul territorio che si è stretto nel dolore per la grave perdita. Si era trasferita a Mascarino dopo il matrimonio, continuando l’attività di fisioterapista già svolta dal padre. Era molto legata alla parrocchia di Sant’Agostino, così come i suoi genitori (il padre è lo storico diacono). Una famiglia molto impegnata nel sociale che ora piange la scomparsa dell’amata figlia. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno inondando i social, dopo che lo stesso parroco don Gabriele Porcarelli, ha dato la triste notizia.