Cordoglio in paese per Fiorenzo Raisi: "Gestiva un’azienda con legname e pellet"

Stava andando a trovare la madre, quando è stato fulminato da un infarto che non gli ha dato scampo. Ha destato una forte impressione in tutti i residenti di Benvignante la morte per un malore fatale di Fiorenzo Raisi, 62 anni, imprenditore del paese. "Era un amico, ci conoscevamo da tanti anni – racconta l’assessore Sauro Borea – era un imprenditore in gamba. Con il fratello Fabrizio portava avanti un’azienda che raccoglieva legname e lo trasformava in pellet, un combustibile per stufe, camini e caldaie". L’uomo è stato colto da malore, mentre era in auto; è stato scoperto dal fratello, preoccupato perché non rispondeva al telefono. Lascia la madre e due fratelli.