Cordoglio nella Cgil per la scomparsa di Glauco Melandri . Oggi l’addio

"È un momento molto doloroso per la Cgil, per la morte a soli 67 anni di Glauco Melandri. Tutta la nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia". Così il sindacato ricorda il proprio esponente recentemente scomparso. "Glauco – si legge in una nota – è stato un sindacalista vero, formatosi in fabbrica aveva iniziato la sua attività come delegato Fiom nell’azienda Stayer di via Bologna a Ferrara, poi fallita nel 2004. Successivamente entrato in Cgil, già eletto nel direttivo della Camera del Lavoro, ricoprì ruoli di responsabilità in diverse categorie dell’organizzazione. Fece parte della segreteria della Filt seguendo il comparto trasporti e logistica e nel 2008 venne eletto segretario generale della Slc, la categoria che si occupa dei lavoratori delle poste e telecomunicazioni, industrie cartografiche, sport e spettacolo. Passato alla Flai, ha seguito i lavoratori agricoli e delle industrie agro alimentari, fino a pochi anni fa quando lasciò l’organizzazione per la pensione". Glauco è sempre stato impegnato "nelle battaglie a difesa del lavoro e vicino ai problemi dei lavoratori, dimostrando un’umanità straordinaria unita a competenza e capacità di lettura dei processi in corso". Il funerale si terrà oggi alle 9.20 in Certosa.