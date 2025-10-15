Cordoglio per la morte di Anna Maria Zibordi

"Nel doloroso momento della dipartita di mia madre non posso che dirle grazie di tutto! Lei mi ha insegnato prima di tutto i valori della vita, poi l’amore per la vita e la gioia di vivere. Mia madre era sempre solare, sempre pronta a vedere il lato positivo delle cose. Quando da bambino prima e da ragazzo poi tornavo da scuola lei era sempre pronta ad aspettarmi a pranzo per ascoltare i miei racconti e le mie problematiche", così il cavalier Paolo Bruni, il figlio maggiore, ricorda la mamma Anna Maria Zibordi in Bruni, che si è spenta all’età di 90 anni. L’anziana, che viveva a Ripapersico (frazione di Portomaggiore), lascia nel dolore l’altro figlio Pier Giorgio, le nipoti Martina, Eleonora, Carlotta e Carolina. Forte il cordoglio a Portomaggiore dove la famiglia è molto conosciuta.

"Mia madre sapeva sempre – così prosegue l’affettuoso ricordo di Paolo Bruni – avere una frase di conforto, e una soluzione da suggerire! Era una donna bella fuori e dentro, colta ed educata dotata di una raffinatezza ed una classe di altri tempi. Non potrò mai dimenticare i suoi preziosi insegnamenti. Spero che alla fine del suo viaggio che sta compiendo verso il cielo, possa ricongiungersi con il babbo che tanto ha amato e col quale tanto ha battibeccato, proprio perché il loro amore è stato un continuo confronto su tutti i fatti della vita quotidiana". Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio ai familiari di Anna Maria Zibordi. Tra questi quello del sindaco Dario Bernardi.

I funerali verranno officiati oggi pomeriggio, partendo alle 14.45 dalla camera mortuaria di Portomaggiore per la chiesa parrocchiale di Ripapersico. Alle 15 verrà celebrato il mesto rito. Verrà portata dopo l’ultimo saluto in chiesa nell’ara crematoria della Certosa di Ferrara. Paolo Bruni, presidente de L’Erba del Persico, è il presidente di Cso Italy, il consorzio nazionale dell’ortofrutta. A Ripapersico si trova l’azienda di famiglia, ampliata dai due fratelli negli anni Ottanta. L’azienda è una importante realtà imprenditoriale nella produzione di erba medica.