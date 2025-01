Cordoglio per Sante Mangherini. Una vita tra autobus e corriere

Nella notte di domenica si è spento a 83 anni Sante Mangherini, fondatore della omonima azienda di trasporti con sede a Pontelagoscuro che ha condotto per diversi anni, prima di cederla d un’altra impresa del settore che ne ha mantenuto il nome. Originario di Comacchio, Mangherini ha cominciato sin da giovane a lavorare nel mondo del trasporto. Una vita trascorsa alla guida di corriere, autobus e taxi che, anni fa, ha messo a frutto dando vita a un’importante impresa conosciuta in tutta la provincia: la Mangherini Viaggi, appunto, di cui è stato fondatore e titolare.

"Mio padre – lo ricorda la figlia Paola – era una persona mite, una mente tranquilla. E nel suo lavoro era una persona attenta, centrata, che metteva tutta se stessa per raggiungere gli obiettivi che si poneva. Mio padre è sempre riuscita ad ottenere ciò che desiderava: anche grazie a questo carattere e perseveranza è riuscito a dare vita ad una importante attività, oggi di proprietà di un’altra società di trasporti del territorio, ma che ha mantenuto il nome, in quanto realtà ben avviata e conosciuta nel settore".

Una persona molto stimata in tutte le realtà in cui ha vissuto e lavorato, "era ben voluto e amato da tutti" conclude Paola, nel ricordare il padre che, oltre a lei, lascia altri due figli (Laura e Damiano) assieme ai generi e ai fratelli. Oggi alle 15.30, nella concattedrale di San Cassiano a Comacchio saranno celebrate le esequie. Dopo il rito funebre, il feretro proseguirà per il Giardino della cremazione di Copparo: le sue ceneri, successivamente, riposeranno nel cimitero della città lagunare.

Valerio Franzoni