Corelli a ’Festina lente’: "Riporto in vita la cucina rinascimentale ferrarese"

FERRARA

Chef Igles Corelli, lei è considerato un “archeologo dei fornelli”: com’è stato risvegliare i sapori del Rinascimento senza l’aiuto di una macchina del tempo... ma solo con coltelli ben affilati?

"Avevo già fatto un’esperienza negli anni ‘90 con “A tavola col Principe”. C’è stato un repêchage, come dicono i pittori. Il periodo del Rinascimento è una cucina attuale ferrarese. Non è così distante, al di là dei fasti del banchetto. Poi ho riscoperto anche una ricetta che è legata a una sorta di “finta mortadella” da riempire con i pesci e cotta ai ferri".

Nel menu di “Festina Lente” compare lo Sformato di zucca violina con vellutata di fagiano, frolla e semi tostati”. Quanto c’è di rinascimentale? E quale piatto del ‘500 metterebbe volentieri nella padella del presente?

"In questo sformato di zucca, c’è sia la tecnica del Rinascimento legata alla composizione in crosta e l’abbinamento tra i vegetali e la stagione che in quel periodo era molto molto di moda, soprattutto la cacciagione. Quindi ho unito appunto il fagiano con la zucca e ho creato questo piatto in chiave moderna. Ho eliminato l’acidità del pomodoro e ho aggiunto altre cose, soprattutto spezie che ricordano appunto la cucina rinascimentale. Quale piatto del ‘500 metterei ora in padella? Volentieri quello del branzino ripieno di mortadella. Secondo me è un piatto geniale. È logico che la mortadella di Cristoforo da Messisbugo non è la mortadella attuale. Si tratta di un insieme di carni che vanno a confezionare la mortadella. Viene cotta a legna con le spezie e di conseguenza c’è l’agrodolce, ci sono i chiodi di garofano e il cardamomo. Insomma, viene fuori questo sentore molto speziato che secondo me ci sta molto bene".

Lei parla spesso di “narrazione gastronomica”: in questo viaggio tra i sapori del passato, qual è la storia più curiosa o gustosa che ha incontrato tra spezie e antichi ricettari?

"Quando leggo la cucina del 500 e del Messisbugo mi sembra di tornare indietro nel tempo, a quando feci un evento con Gambero Rosso e andai a Mauritius, l’isola nell’Oceano Indiano. Qui tutto è legato alle spezie, a questi profumi e a questi pesci che cucinavano con tanti aromi. L’odore della legna insomma, ecco, mi ha riportato indietro nel tempo appunto a questa cucina mauriziana che secondo me ci azzecca molto anche con la cucina di Messisbugo".

Se Ferrara fosse un piatto, che ingredienti avrebbe secondo lei?

"Senza dubbio il cappellaccio di zucca e non in modo tradizionale ma in chiave rinascimentale. Ci sono due locali a Ferrara che lo fanno con i canditi di arancia e il sesamo tostato. Quello che ho in mente è una pasta più sottile rispetto a quello che viene fatta a Ferrara, poi i cappellacci vanno lasciati in padella con del burro, dei canditi di arancia e del sesamo tostato e sopra un po’ di Parmigiano. Posso garantire che questo piatto rappresenta Ferrara. E se fosse un dolce, certamente la zuppa inglese, perché è colorata ed esplosiva".

Quest’anno si festeggia a suon di candeline: 30 anni da Patrimonio dell’Umanità per Ferrara, dieci per la Riserva MaB del Delta del Po... e ben 70 per Igles Corelli…

"Durante il mio compleanno, che cade a Ferragosto, sarò alle Maldive. Farò un evento a quattro mani con un ristorante locale, portando la cucina emiliana-romagnola. Quindi porterò anche qualche ricetta ferrarese in questo atollo dell’Oceano Indiano".