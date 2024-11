Corelli chiude il Ferrara food festival: "La città si conferma regina del cibo"

Si è conclusa ieri la quarta edizione di FerraraFoodFestival, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio che si conferma una delle manifestazioni più attese dell’anno. Tra i protagonisti ferarresi, nella giornata di ieri in Piazza Municipio, lo chef cinque stelle Michelin Igles Corelli, che ha cucinato uno speciale risotto ed è stato intervistato dal critico gastronomico Edoardo Raspelli. Un nome, quello di Corelli, che risuona nell’olimpo della gastronomia italiana e che a questo territorio è legato più che a doppio filo: è infatti originario di Argenta e proprio qui ha mosso i primi passi nella cucina stellata, al ristorante Il Trigabolo, vere e propria fucina di talenti da dove sono passati alcuni tra i più importanti chef italiani. In mattinata, Corelli e Raspelli, assieme all’assessore al Turismo Matteo Fornasini, erano stati protagonsti di un singolare e divertente ’processo al pasticcio ferarrese’. Per il festival è tempo di bilanci: "Esprimo orgoglio nel constatare il grande successo della quarta edizione del Ferrara Food Festival – ha commentato il sindaco Alan Fabbri – che ha chiuso con un aumento rispetto alle già ottime presenze dello scorso anno. Nel lungo weekend di festa il centro storico si è trasformato in una grande vetrina delle eccellenze ferraresi, grazie alla partecipazione di produttori, imprenditori, chef e anche dei giovani studenti del nostro territorio. La passione e la competenza hanno premiato: questo evento celebra non solo il gusto, ma anche la sostenibilità, ed è un importante volano per far conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio a un pubblico vasto ed eterogeneo. Ringraziamo tutti gli organizzatori e i partner per il grande lavoro svolto".

"Siamo profondamente soddisfatti del grande successo di questa edizione, che ha superato ogni aspettativa, sia in termini di partecipazione del pubblico che di riscontro tra gli operatori del settore – commenta Massimiliano Urbinati, Presidente Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara -. Quest’anno abbiamo vissuto quattro giornate intense, dedicate alla celebrazione della nostra tradizione enogastronomica attraverso cooking show, tavole rotonde, competizioni tra produttori e ristoratori, premiazioni e la presentazione di nuove eccellenze". "Una manifestazione che è riuscita a superare le aspettative, possiamo confermare quasi 120mila presenze nei quattro giorni" il commento di Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi .