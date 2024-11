Corelli, il primo della brigata: "Mi accolse un padre visionario"

Igles Corelli è stato il primo cuoco del Trigabolo di Argenta. Come ci è capitato?

"Gigino, ovvero Gualtiero Musacchi, il socio di Giacinto Rossetti, faceva il torrefattore e vendeva il caffè a mio padre che aveva una trattoria ad Alfonsine. Gli chiese se conosceva un cuoco e mio padre gli disse di me. Io stavo arrivando da New York, perché lavoravo sulle navi, e poi sono rimasto lì 14 anni, Giacinto mi catturò".

Per lei Giacinto Rossetti cos’è stato?

"Un padre, un mentore, un visionario. Non gli interessava guadagnare, amava la conoscenza, voleva fare della qualità e si vede, non ha costruito delle cattedrali, ha costruito un sogno".

Quale?

"Quello di fare una ristorazione molto concentrata sulle materie prime. Il suo credo era ’per fare il pesce ci vuole il pesce’, molto semplice apparentemente, ma profondissimo, senza la qualità non fai buona ristorazione".

Lei è entrato naturalmente in questo credo.

"Io e gli altri compagni d’avventura, Mauro Gualandi, Bruno Barbieri, Marcello Leoni, Pierluigi Di Diego, Fabio Errani, Bruno Biolcati e tutti gli altri, eravamo un gruppo di ragazzotti che amava una cucina molto creativa e innovativa per quel periodo. Lui ha avuto l’intelligenza di lasciare le briglie lente, per cui potevamo fare e disfare le cose".

Venivate paragonati a una rock band?

"La nostra forza era il gruppo e tutti amavamo i Pink Floyd. Avevamo talmente poca voglia di lavorare che entravamo in cucina all’ultimo momento. Durante il servizio, però, ci davamo davvero da fare facendo tutto espresso. E così al Trigabolo nasce anche la cucina dell’immediatezza, tutto al momento, fresco, il frigorifero non esisteva per noi".

Cosa significava mettere lo zenzero nel creme caramel di cipolla negli anni Ottanta?

"Fu un’intuizione. Come la Pop Art, che non nasce per caso a New York. Se non hai il paraocchi e non sei frenato dalla tradizione, fai il nuovo".

Benedetta Cucci