Coreografie, poesie, emozioni: "Se io non voglio tu non puoi"

Successo doveva essere, visto l’impegno, e successo è stato. Raccolto a piene mani dagli studenti dell’istituto Einaudi che ieri hanno calcato il palco della Sala Estense per mettere in scena il loro spettacolo nel nome della donna. Una panchina sullo sfondo, riflessioni in sala gli occhi all’interpretazione dei ragazzi.

"Se io non voglio tu non puoi", il titolo scelto da studentesse e gli studenti, dalla campagna contro la violenza sulle donne per dare un filo conduttore alla manifestazione. "Anche quest’anno lo spettacolo di istituto torna ad aggregare giovani che, con passione ed entusiasmo, guidati dai loro docenti, hanno lavorato sui fondamentali temi del rispetto, della tolleranza, dell’inclusione", le parole alla presenza della dirigente, Marianna Fornasiero, seduta in prima fila, pronta ad applaudire alle performance dei suoi ragazzi.

Grande l’impegno. Che gli alunni hanno messo in campo nel corso di prove pomeridiane settimanali, coordinati dalle docenti Silvia Venturini, Marika Malavasi e Maria Chiara Schincaglia e supportati dai tecnici Rita Bernini e Michela Corradini, a partire dal mese di novembre.

L’obiettivo era quello di portare in scena le emozioni che scaturiscono dallo stare insieme condividendo progetti. Utilizzando i più diversi linguaggi, da quello poetico a quello musicale, dalla danza all’espressione grafica, più di sessanta studentesse e studenti si sono messi in gioco, per salire sul palco. E sono stati premiati, un’ovazione tra le poltroncine dei compagni di scuola, dei professori.

Bello anche il contributo del gruppo teatrale “Cosquillas”, che opera nell’istituto nell’ambito dei Laboratori in Rete e quello del progetto ’Mi fa stare bene la musica’, con l’associazione “Lo Specchio” e la band inclusiva ’I Musicanti’. Coreografie, monologhi, letture di poesie ed esibizioni musicali proposti sono stati proposti dagli studenti dei diversi indirizzi dell’Istituto. Con una proiezione di foto realizzate dalla classe 3 H e le locandine ideate dalla classe 3 P. Si è abbassato il sipario, su una mattinata di riflessioni e spettacoli. Che a tratti hanno emozionato.