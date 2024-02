Coriandoli e giochi a ’Spazio 29’. Grande festa per 150 bambini

Si chiude il Carnevale anche a Bondeno, con la seconda festa dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle elementari organizzata presso Spazio29. Questa sera a partire dalle 19., presso le ex scuole elementari di Piazza Aldo Moro , la sede attuale ma solo provvisoria di Spazio 29, si accenderà il divertimento per i più piccoli. "Replichiamo l’appuntamento dopo il successo di inizio mese con una nuova, bellissima serata di festa per altri 150 bambini e bambine, gestita e animata dall’egregio lavoro di Spazio29, che ringraziamo per aver organizzato l’appuntamento assieme al Comune – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. L’Amministrazione partecipa direttamente alla realizzazione della festa: dall’acquisto dei giochi e dei dolcetti sino alla tariffa di ingresso calmierata (stabilita in 6 euro a partecipante, ndr), il tutto per dare concrete opportunità ai più piccoli e alle loro famiglie. Dunque – concludono sindaco e assessore – questa sera i bambini potranno immergersi nel divertimento fra scherzi e risate, con spettacoli, giochi organizzati, spuntino serale e tante sorprese". L’accoglienza dei bambini è infatti prevista dalle 19.00 alle 20.00, mentre a seguire inizieranno lo spettacolo e poi, dalle 20.30 alle 22.00, i giochi. Alle 22.00 spuntino per tutti i bambini con pizza, pincia, patatine e bibite, mentre alle 24.00 finirà la festa e le famiglie potranno recarsi alle ex scuole elementari per il ritiro. Per informazioni le indicazioni sono quelle di chiamare Lorenza, una delle educatrici, al 347 712 0533 . Quest’anno l’Amministrazione comunale ha scelto di non fare il carnevale in piazza, ma di concentrarsi sull’organizzazione di appuntamenti organizzati per fasce di età in edifici pubblici e grazie all’organizzazione di educatori specializzati, sia nel capoluogo che nelle frazioni. La manifestazione ha aggregato tante famiglie del paese, uno degli obiettivi che si era posto il sindaco Saletti, sempre attento alla propria comunità.

cl.f.