Coriandoli sull’acqua, i vincitori

COMACCHIO

Tutti i gruppi che hanno partecipato alla realizzazione della decima edizione del Carnevale sull’acqua riuniti sui Trepponti, per ricevere il meritato applauso del folto pubblico. È stata questa la più bella ‘fotografia’ del gran finale. Un successo per l’evento, promosso dal Comune di Comacchio e la cui regia è stata curata dalla Cooperativa sociale ‘Girogirotondo’ con la collaborazione delle associazioni del territorio, scuole e parrocchie. La mattina al via con la sfilata degli alunni delle scuole primarie. Poi, nel primo pomeriggio ha preso vita lo spettacolo sui Trepponti con le esibizioni dei gruppi di ballo El Movimiento, Asd FusionLab, Body Fly, My Life, La Bottega degli artisti, dei gruppi tematici a piedi Dogato Sisters & Friends, Le Bollicine, TemperaMenti, Le Maschere, Asd Gruppo Ritmica Athena, alternati alla sfilata delle barche allegoriche delle associazioni I Filipponi & Bal Toc, La Forcola, I Filipponi Sea Cycling, I Birichen, Racing Team, I Marasue, H20, El Movimiento, Barche Storiche e Al Batal. Speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati, affiancati dal Carla Carli (Cooperativa ‘Girogirotondo’, presieduta da Roberta Fogli), da Mariella Mazzotta e con la presenza del sindaco Pierluigi Negri e della vice Maura Tomasi. In chiusura le premiazioni con Forcolina, nuova mascotte dell’evento. In un clima festoso e trepidante, la ‘Forcola d’oro’ per la miglior barca è stata assegnata a Asd El Movimiento con ‘Via col Vento’; il premio per il miglior allestimento è andato ai Marasue con la barca ‘Harry Potter’, mentre per i migliori costumi è stata premiata l’associazione I Filipponi & Bal Toc sul tema ‘La Sirenetta’. Il gruppo di danza più votato è stato il gruppo VL FusionLab con ‘Rio’; il vincitore tra i gruppi a piedi l’associazione TemperaMenti con ‘Disvelamenti’. Per il concorso fotografico di Ascom, primo premio a Aurelio Simoni.

Valerio Franzoni