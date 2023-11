Corlo, ambulante nel mirino . Scoperto un chiosco abusivo, scatta una maxi sanzione

La polizia locale ha sanzionato un chiosco abusivo che da qualche tempo era aperto a Corlo, a pochissimi chilometri dal confine con il territorio copparese. L’esercizio era stato al centro di una segnalazione, e per questo era finito sotto la lente del reparto di polizia commerciale, che nel tempo ha portato avanti una serie di verifiche e sopralluoghi.

"Questa azione – commenta il vicesindaco Nicola Lodi – conferma che la polizia locale è presente su tutto il territorio, al fianco dei cittadini nella tutela della legalità. Ringrazio gli agenti che hanno agito per far sì che l’esercente capisca che la normativa va seguita, nel rispetto anche di chi opera nello stesso settore attenendosi rigorosamente alle prescrizioni di legge vigenti. Che sia città o frazioni non fa differenza, la polizia locale c’è".

L’esposto ricevuto dal comando di via Tassoni ha portato a diverse ispezioni finalizzate ad accertare la corretta modalità di esercizio del chiosco che, stando alla segnalazione, in corrispondenza degli orari di pranzo e cena apriva i battenti per vendere cibi e bevande vicino alla chiesa. Dopo vari tentativi in cui il chiosco era chiuso, gli agenti lo hanno trovato aperto e hanno avviato le procedure di controllo dei documenti necessari. Dalla documentazione è emerso che l’attività, nonostante la regolare iscrizione alla Camera di commercio, non era autorizzata poiché non era stata presentata al Comune la necessaria Scia né per svolgere attività su area pubblica di commercio in forma di posteggio né per il commercio in sede fissa. Il terreno su cui si trovava l’ambulante è risultato essere di proprietà privata, mentre il rimorchio del furgone è sempre stato notato dagli agenti nella stessa posizione, con gli stabilizzatori ancorati a terra. Il risultato è stata una sanzione da oltre cinquemila euro.