Cormorani, strage di pesci in oasi I volontari lanciano l’allarme

Sos cormorani in oasi. A lanciare l’allarme contro questa emergenza è l’associazione di pesca sportiva "Vallesanta". Indice puntato verso l’invasione di tali uccelli che si cibano di pesce, anche 10 chili al mese, creando grossi danni. Per questo in certe zone si è arrivati anche all’abbattimento o alle limitazioni. In oasi mangiano quintali di carpe, lucci, pescegatti e anguille. "E’ un problema rilevante nei periodo di passo: da ottobre a fine gennaio – spiega il presidente Giampaolo Vanzini – ne è complice anche il livello dell’acqua che si abbassa, servendo così ai cormorani migliaia di pesci che si concentrano nei fondali". Che fare dunque? "Esistono in regione dei piani per contrastare gli effetti negativi – precisa Vanzini – ma non riguardano gli specchi lacustri dei parchi".

Nando Magnani