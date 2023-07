Cornicione perde pezzi e ferisce un cittadino Tragedia sfiorata

L’espressione “giorno fortunato” può riguardare non solo l’aver ottenuto qualcosa di mirabile, ma anche l’aver evitato qualcosa di spiacevole. Si può affermare che la giornata di ieri sia stata fortunata per un cittadino copparese che ha scongiurato, se non la morte, comunque una tragedia o conseguenze molto gravi. Mentre passeggiava per la strada, nel punto di intersezione tra Piazza del Popolo e Via Garibaldi, si è visto cadere dall’alto pezzi di un edificio. Nella caduta i calcinacci lo hanno colpito alla spalla, ferendolo. I passanti hanno immediatamente contattato i carabinieri per soccorrere l’anziano e per mettere in sicurezza l’area, evitando che altri potessero ferirsi.

I militari, intervenuti prontamente e sinceratisi delle condizioni dell’uomo, hanno provveduto a contattare il 118. Quest’ultimo, una volta giunto sul posto, ha medicato il malcapitato prestandogli le cure del caso. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale che ha transennato la zona, evitando così che qualcun altro vi passasse, prima che l’area venisse messa in sicurezza. Il sindaco Pagnoni si è accertato personalmente circa lo stato dell’anziano, la messa in sicurezza dell’abitazione e l’agibilità di quel punto della strada. Sentitolo a riguardo ha rassicurato: "Le piogge torrenziali di maggio hanno sovraccaricato le grondaie e bagnato gli intonaci, che con il caldo estremo di questi giorni si sono seccati repentinamente generando così il cedimento dell’intonaco stesso. Per fortuna non ci sono stati grossi danni. Mi sono sincerato personalmente della situazione, i vigli del fuoco interverranno per ulteriori disamine circa l’agibilità della zona, sono in contatto con loro. Ho sentito anche i proprietari dell’immobile che si sono dimostrati molto collaborativi". Una situazione che fortunatamente si è risolta per il verso giusto.

Jasmine Belabess