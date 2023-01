Coronavirus, 834 nuovi positivi e undici morti

FERRARA

Da venerdì della scorsa settimana a giovedì sono state 834 le persone risultate positive al coronavirus e nello stesso periodo di tempo undici i morti che avevano contratto il virus. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna sono stati registrati 2.114.500 casi di positività, 9.406 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 54.928 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 21.645 molecolari e 33.283 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,1%. Questi i dati relativi alla settimana aggiornati alle 10 di giovedì scorso, come richiesto dal ministero della Salute. In Emilia-Romagna è possibile continuare a consultare i dati giornalieri relativi all’andamento dell’epidemia grazie al sito messo a punto dalla Regione aggiornato ogni giorno alle 15. L’età media dei nuovi positivi è di 58,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.637 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 428.119), seguita da Modena (1.228 su 317.561), Reggio Emilia (1.142 su 242.570) e Ravenna (1.111 su 200.454); poi Parma (913 su 181.676), Ferrara (834 su 157.404) e Rimini (743 su 193.492); quindi Cesena (588 su 117.852), Forlì (516 su 98.774), Piacenza (449 su 111.632) e, infine il circondario imolese, con 245 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 64.966. I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 19.836 (-3.266). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi, sono 18.296 (-3.094), il 92,2% del totale.