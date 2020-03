Ferrara, 8 marzo 2020 - Ferrara ormai non più isola felice, oasi non contaminata dal Coronavirus. Si aggrava purtroppo la situazione dei contagiati da Covid-19 anche nella nostra provincia: ora sono 6. L'uomo di 77 anni che ieri è risultato positivo al tampone è stato trasferito dal reparto di Malattie Infettive di Cona a quello della nuova Rianimazione dedicata Covid, dove da oggi sono ricoverati anche due uomini di 58 e 56 anni trasferiti da Piacenza. Mentre nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Anna sono ricoverati altri due uomini del Centese, di 68 e 56 anni, perché risultati positivi al tampone. Non è escluso che questi due nuovi casi della provincia di Ferrara, che fa salire a quattro il bilancio attuale, compresa la pediatra di Codigoro, siano da collegare al caso di ieri, ma su questo c'è comunque il massimo riserbo.

Sono risultati positivi al coronavirus anche una poliziotta che era già in isolamento nella Casa della Salute a Ferrara e una specializzanda in Ginecologia, anche lei già a casa, che era stata visitata per altri motivi e sottoposta al tampone che oggi è risultato positivo.

Il primo caso che ra stato individuato in provincia era quello della pediatra di 64 anni di Codigoro, è in buone condizioni di salute in isolamento nel suo appartamento,

Coronavirus, Lombardia e altre 14 province diventano "zona rossa". Tutti i provvedimenti