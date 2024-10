Corpo di donna restituto dal mare, indagini in corso

LIDO DEGLI SCACCHI

È di una cinquantunenne di Porto Garibaldi, il corpo senza vita della donna che è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, restituito dal mare, a Lido degli Scacchi. A notarlo è stato un bagnino di terra che ha immediatamente provveduto a portarlo a riva e ad avvisare i carabinieri. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono stati inviati gli uomini della Capitaneria di Porto Garibaldi, cui sono affidati gli accertamenti necessari. La donna era in acqua completamente vestita: indossava scarpe, pantaloni e giubbotto, e non aveva con sé documenti di identità. A quanto si apprende, sul corpo non risultavano esserci segni di violenza. Inoltre, non risultavano segnalazioni di persone scomparse, né di persone cadute in mare da imbarcazioni. Ciò ha reso più complesso il lavoro per stabilire l’identità della persona. Nel corso della mattinata, sulla banchina a Porto Garibaldi, alcuni passanti hanno trovato una borsa lasciata sulla banchina e sono stati effettuate verifiche per stabilire se vi fosse un collegamento tra l’accessorio, contenente effetti personali, e la donna ritrovata senza vita. Nel pomeriggio di ieri è stato possibile risalire all’identità della signora, con il riconoscimento anche da parte dei familiari. Il pm ha disposto accertamenti medico legali sul corpo. Tra le ipotesi dell’accaduto, quella che la donna si sia tolta la vita.