Corpo ritrovato nel Po Verifiche su 2 scomparsi

Recuperato un corpo nel Po all’altezza del territorio di Francolino, sono in corso tutti gli accertamenti per capire la reale identità. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, sul posto i vigili del fuco che con un gommone hanno riportato a riva il corpo. Nell’ultima settimana sono in corso le ricerche due persone scomparse, un 38enne di Occhiobello e un 60enne di Ficarolo. Il primo di origini albanesi, era scomparso nella tarda serata di sabato 27 maggio, a seguito della segnalazione fatta ai carabinieri dalla moglie, in quanto l’uomo insolitamente aveva fatto mancato ritorno nella propria abitazione. Il 60enne, invece, è scomparso dal tardo pomeriggio di lunedì 28 maggio a Ficarolo, non facendo ritorno più a casa.